Ложь не к спасению: в Сети резко вырос спрос на тесты для выявления COVID-19

Интернет накрыла вторая волна объявлений о продаже "тестов на коронавирус". При этом спрос втрое превышает предложение. Всего с начала эпидемии в русскоязычном сегменте социальных медиа было обнаружено 441 сообщение о продаже как тестов, так и "вакцин" или лекарств против нового вируса, и 1 380 – о покупке. Об этом свидетельствует аналитический отчет компании «Крибрум» ("дочки" InfoWatch). Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем мошенничества в этой сфере станет еще больше.

«Выгодное» предложение

Первые спекуляции на продаже тестов для выявления нового коронавируса начались еще месяц назад. 24 февраля несколько таких объявлений появилось на Avito. Стоимость одного "теста" составляла 2-3 тыс. рублей.

Одновременно в интернете были опубликованы и оптовые предложения - на китайской платформе Alibaba продавались партии по 10-20 тыс. штук (по 200-300 рублей за штуку).

По данным, предоставленным компанией «Крибрум», еще 11-13 марта 90% объявлений о продаже тестов на коронавирус представляли собой однотипные сообщения, которые размещались в комментариях к публикациям в сообществах одной из популярных соцсетей. На данный момент все такие комментарии отображаются как удаленные или заблокированные. Пик активности наблюдался 12 марта, когда в социальных сетях активно обсуждали появление в продаже экспресс-тестов на коронавирус в Японии и Молдавии. На одно такое объявление в среднем приходилось 2 454 просмотра.

К прошлым выходным количество подобных предложений снизилось, но выросло их "качество": теперь продавцы стали указывать страну-производителя, сообщать о наличии сертификатов, прилагать красочные фотографии и инструкции. Отклик на такие предложения сразу увеличился вдвое – 4 901 просмотр на одно объявление.

Спрос, кстати, более чем в три раза превышает предложение: с момента начала эпидемии в русскоязычном сегменте социальных медиа обнаружено 441 объявление с предложением о продаже тестов на коронавирус, "вакцин" (которых пока в мире не существует) или лекарств, и 1 380 – о покупке.

Продавцы, в основном, базируются «ВКонтакте» (76% объявлений), а вот потенциальные покупатели – в «Твиттере» (47%). Кроме того, тесты сейчас продаются на Avito (по той же стоимости, что и в феврале), платформе Alibaba (по $50-90 за штуку) и на специальных сайтах-лендингах, созданных под объявления. Цена на них, как правило, не указана, а подробную информацию можно получить, заполнив форму обратной связи.

«Известия» еще в феврале попытались купить на Avito тесты на COVID-19, но продавцы раз за разом откладывали доставку, ссылаясь на то, что партия не пришла. А потом их объявления исчезали с ресурса. Предоплату, однако, они не потребовали.

В интернете также появились отдельные порталы, рассказывающие о коронавирусе и предлагающие купить тест. В Роскомнадзоре "Известиям" пояснили, что ведомство осуществляет блокировку подобных ресурсов на основании либо судебного решения о признании информации запрещённой к распространению на территории РФ, либо требования Генпрокуратуры. Судебных решений и требований ГП в отношении указанного «Известиями» сайта в Роскомнадзор не поступало.

Повод для мошенничества

Некоторые «девайсы» по внешнему виду напоминают тесты на беременность. В характеристиках товара, размещенных продавцами, указано, что наличие заболевания определяется по слюне. В Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) со ссылкой на одного из крупных китайских производителей тестов рассказали, что такие товары действительно есть в КНР, и их можно купить в аптеке.

— Есть официально зарегистрированные компании, которые являются поставщиками экспресс-тестов. Среди них, в частности, шанхайские биотехнологические компании "Джено Лтд." (Jeno Bio) и "Чжицзян" (ООО Хуада Чжизао). Точность теста составляет более 97%, для обнаружения вируса требуется 60 минут. Остальные производители заявляют, что их продукция обеспечивает точность результата от 95%, а время исследования занимает от 10 до 90 минут, — рассказал «Известиям» президент РАСПП Виталий Манкевич.

По данным союза, экспресс-тесты, существующие в Китае, работают на определение специфического иммуноглобулина G. Он появляется в организме заболевшего примерно через две недели после заражения.

— Это классический метод диагностики, который используется, например, для выявления ВИЧ, гепатита и многих других заболеваний. Создать экспресс-тест по этой модели для коронавируса теоретически можно за полтора-два месяца. Если в Китае начали проводить эту работу с появлением нового заболевания, то существование таких тестов вполне реально, — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Максим Филиппенко.

При этом, по словам Виталия Манкевича, образцы, которые продаются в интернете в России, могут оказаться просто пустышкой. Эксперты предполагают, что объемы мошенничества, связанного с коронавирусом, вырастут.

- Сегодня все большая его доля базируется на социальной инженерии, а кризис как любой масштабный форс-мажор создает поводы для ее применения, - сказал «Известиям» специалист компании XCritical, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. - Полагаю, кроме махинаций с тестами, будут попытки использовать эту тему для выуживания персональных или финансовых данных граждан.

Это может быть предложение заполнить некую "анкету" или звонки с сообщениями о якобы положительных тестах на коронавирус – в критической ситуации человек может запаниковать и выдать мошенникам любую информацию, добавил Ян Арт.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с «Известиями» отметил, что торговля фальшивыми тестами обречена.

- Учитывая, что все компании, планирующие официально разворачивать тестирование на инфекцию, объявляют об этом публично, риски мошенничества должны быть минимизированы, - сказал он.

Больше, быстрее

На данный момент, как заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова, в России есть три тест-системы для диагностики коронавируса – две из них разработал ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, одну - Центр стратегического планирования Минздрава. Еще одна система может быть зарегистрирована уже на этой неделе - ее разработчики - ульяновская коммерческая компания - обещают результаты теста через два часа.

Кроме того, президент России Владимир Путин 17 марта анонсировал производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус.

- Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест, — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что россияне получат возможность бесплатного тестирования. Татьяна Голикова отметила, что первые итоги по развертыванию этой системы будут подведены 23 марта.

Лаборатория «Инвитро» и Центр молекулярной диагностики CMD также анонсировали, что будут проводить тесты на COVID-19, но на платной основе.