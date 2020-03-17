Этилов комплекс: почему в магазинах так быстро закончились антисептики

В условиях распространения коронавируса производители антисептиков пытаются увеличить свои мощности. Однако к началу эпидемии в России некоторые крупные фабрики испытывали финансовые и бюрократические сложности и фактически простаивали, распродавая остатки продукции. Сейчас они возвращаются на рынок. К изготовлению антисептиков могут подключиться производители алкогольной продукции, но им пока невыгодно это делать.

Гель для души

Антисептики для рук, которые еще недавно можно было приобрести в любой торговой сети России, начали пропадать с полок магазинов на фоне новостей о распространении нового коронавируса. Одновременно с ними из аптек исчез хлоргексидин, который стал основной альтернативой бытовым обеззараживающим средствам.

Предприимчивые граждане сначала пытались продавать антисептики в интернете — конечно, по завышенной в несколько раз цене. Впрочем, сейчас стали постепенно исчезать и эти варианты.

— Дефицит товаров наблюдается у самих производителей, что приводит к росту закупочных цен и повышению стоимости на площадках, — рассказали «Известиям» в интернет-магазине Ozon.

гел Фото: REUTERS/David Ryder

Ситуация с распространением нового коронавируса оказалась непрогнозируемой для изготовителей кожных антисептиков, отметил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский. Предприятия не смогли мгновенно нарастить производственные мощности, чтобы удовлетворить резко возросший спрос.

— В России существует крайне небольшое количество компаний, имеющих лицензию на работу со спиртосодержащей продукцией. Из-за того, что эта сфера очень бюрократизирована, покупатели столкнулись с отсутствием антисептиков, — заявила «Известиям» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.

Спирта не допросишься

Осложнили ситуацию вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс, которые отменили льготы в виде нулевой ставки акциза на этиловый спирт, напомнил Петр Бобровский. Теперь после приобретения спирта компании могут получить вычет на сумму акциза, но лишь в случае предоставления специального свидетельства, что спирт был использован для производства парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии. Однако соответствующий регламент выдачи этих свидетельств предполагает, что для льготы производители должны иметь мощности только в собственности.

С этой проблемой столкнулся, например, один из производителей косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий гели Sanitelle. В условиях выросшего в разы спроса мощности компании простаивали из-за отсутствия свидетельства, рассказал «Известиям» гендиректор предприятия Гайк Симонян. До сегодняшнего дня распродавались остатки ранее произведенной продукции, однако 17 марта стало известно об удовлетворении апелляционной жалобы и выдаче необходимого документа.

гел Фото: Global Look Press/Cadu Rolim/Keystone Press Agency

— Буквально только что мы узнали, что можем продолжить работу. В течение двух недель восстановятся поставки, и дефицит антисептиков постепенно удастся ликвидировать, — пообещал «Известиям» Гайк Симонян.

В британском холдинге Reckitt Benckiser, которому принадлежит известный бренд антисептика Dettol, присутствующий на российском рынке и тоже пропавший из магазинов, на запрос «Известий» о сроках возобновления поставок не ответили. Остальные российские компании, производящие обеззараживающие средства на этиловом спирте, сейчас также работают над наращиванием производства.

— Мы убрали лишние заказы, оставили только приоритетное производство. Рассматриваем варианты с разными фасовками, новые форматы, проводим испытания нового вида упаковки того же объема в 50–100 мл, но другой формы, — рассказала начальник отдела маркетинга казанского завода «Аромат» Регина Шугаюпова.

Изопропиловый барьер

В качестве альтернативы этиловому спирту у производителей антисептической продукции есть возможность использовать менее привлекательный по потребительским свойствам изопропиловый спирт, отметил Гайк Симонян.

— Из-за недостаточного количества изопропилового спирта в России производителями в основном используется продукт из Германии. Но из-за коронавируса поставщики уже подняли его стоимость в три раза, — сказал эксперт.

В России такой спирт производят лишь два предприятия. На одном из них — заводе синтетического спирта в городе Орске — «Известиям» сообщили, что компания находится на стадии банкротства и производство остановлено. На другом — ПАО «Химпром» в Новочебоксарске — работают в штатном режиме, не наращивая производства.

гел ПАО «Химпром» в Новочебоксарске Фото: himprom.com

— Запросов на изопропиловый спирт много, но работаем мы в рамках своих мощностей. Продаем такое же количество спирта, как обычно, — сказали в пресс-службе завода.

Вопрос упирается в недостаток сырья, согласна и замгендиректора екатеринбургской компании по производству чистящих, дезинфицирующих и моющих средств «Растер» Татьяна Бутырская.

— Мы делаем всё возможное, работаем в несколько смен, вывели дополнительных сотрудников, увеличили буквально всё в два раза, — подчеркнула Татьяна Бутырская.

Альтернативные методы

Чтобы субстанция представляла реальную угрозу для вирусов, содержание спирта в антисептике должно быть не менее 60%. Напомним, та же водка содержит в себе только 40% спирта, а значит, не подходит для дезинфекции рук и поверхностей.

Тем не менее спирт, используемый в производстве алкопродукции, в этом вопросе может оказаться весьма кстати.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал «Известиям», что один спиртовой завод на Северном Кавказе при желании может обеспечить антисептиками весь мир. Более того, только в этом регионе порядка 40 таких заводов, подчеркнул представитель отрасли.

— Спирт для приготовления водки и медицинский спирт — по сути, один и тот же продукт. Производители алкоголя гипотетически могли бы производить и антисептики, если бы были созданы необходимые условия. Сейчас, при жестком ограничении цен на социальные товары, заводы не готовы в срочном порядке без соответствующей финансовой отдачи вкладывать деньги в создание нового производства, привлекать сотрудников и наращивать мощности, — считает Игорь Косарев.

gel Фото: Depositphotos

К слову, в Латвии алкогольные заводы уже начали переходить на производство антисептиков для рук. А во Франции такую продукцию стали производить парфюмерные бренды.

На данный момент дезинфекционные средства для обработки рук и кожные антисептики производят четыре ведущих российских предприятия, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Их суммарная пиковая мощность при работе в три смены — примерно 3 млн флаконов по 50 мл в месяц. В ведомстве отметили, что сейчас прорабатывается вопрос увеличения производственных мощностей до 4 млн флаконов в месяц в течение двух недель.

Отсутствие товара в конкретных точках может быть связано с повышенным спросом, а также с цикличностью поставок, добавили в министерстве.