Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.

«Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует его Nationalreview.

Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.

12 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь допустил, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Дипломат призвал Вашингтон опубликовать разъяснения исследований, в которых говорится, что в Штатах и ранее фиксировали смерти предположительно от коронавируса.

Кроме того, о том, что COVID-19 — детище США, заявляли и иранские политики. По их словам, коронавирус – новое биологическое оружие.

В ответ госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в дезинформации.

«Вместо того чтобы сфокусироваться на нуждах иранского народа, принимая помощь, иранские власти лгут по поводу вируса целые недели», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

Впервые о вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря. Заболевание распространялось в китайском Ухане. К 17 марта в мире заразились уже более 170 тыс. человек, скончались порядка 7 тыс. ВОЗ признала COVID-19 пандемией.