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Китайские врачи рассказали об ошибках европейцев в лечении COVID-19

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Фото: Global Look Press/Zhou Mu
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Европейские врачи повторяют ошибки медиков из Уханя, которые в начале эпидемии коронавируса из-за недостаточного понимания болезни были плохо защищены. Такое мнение выразили ведущие китайские специалисты, сообщило 17 марта агентство Bloomberg.

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Как отметил профессор пекинского Объединенного медицинского колледжа Ву Донг, врачи из Европы принимают мало мер для защиты себя и поэтому заражаются вирусом.

В последнее время в мире резко растет число заболевших COVID-19 медиков. Ранее в Ухане из-за недостаточной защиты заразились тысячи врачей и медсестер, минимум 46 из них погибли.

Bloomberg пишет, что от Италии до США фиксируется нехватка медицинских масок, при этом число пациентов в больницах стремительно растет. Некоторые врачи заболевают из-за того, что инфекция попадает в глаза.

В то же время китайские эксперты указывают, что в отличие от вспышки атипичной пневмонии (SARS), произошедшей в 2003 году, сейчас коронавирус может протекать без явных признаков. Таким образом люди, сами того не зная, становятся переносчиками опасного заболевания.

На этом фоне специалисты рекомендуют усилить проверки.

«Я понятия не имею, как вы можете выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить персональное тестирование», — подчеркнул директор отделения интенсивной терапии в пекинском Объединенном медицинском колледже Ду Бин.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К настоящему моменту инфекция распространилась во всей Европе и в большинстве стран мира.

При чем число заболевших за пределами КНР превысило число зараженных на материковом Китае. Сейчас эпицентром заболевания считается именно Европа. Всего в мире заразились более 170 тыс. человек, скончались около 7 тыс., выздоровели 79,6 тыс.

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