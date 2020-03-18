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Ученые нашли слабое место коронавируса

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Китайские ученые обнаружили новый путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека, результаты научной работы опубликованы на портале bioRxiv.

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19
Прототип можно будет создать за три месяца

Специалисты установили, что коронавирус вторгается в клетки через рецептор CD147. При этом вирус связывается с клетками с помощью собственного белка SP. Эксперимент показал, что препарат на основе антител к CD147 подавляет дальнейшее распространение вируса в клетках.

Таким образом, узнав, как коронавирус атакует организм, ученые полагают, что смогут создать специфические противовирусные препараты.

Вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-oV-2, впервые была зафиксирована в конце тыс. человек, скончались порядка прошлого года в Ухане. Сейчас случаи заражения фиксируются по всему миру. Заболели более 180 тыс. человек, скончались около 7,4 тыс.

К настоящему моменту несколько стран активно заняты разработкой вакцины. Так, в Италии в течение недели планируют начать тестировать лекарство на животных.

Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний собственной вакцины.

Еврокомиссия сообщила, что ЕС рассчитывает закончить разработку препарата к осени.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

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