В Греции нарушители карантина по COVID-19 получили тюремные сроки

В Греции нарушители карантина, введенного из-за распространения коронавируса, приговорены в тюремному заключению сроком от 1 до 1,5 лет, а также крупным штрафам, сообщило 17 марта издание «Прото тема».

С 12 марта греческая полиция задержала 143 человека, которые, несмотря на запрет, открыли кафе, рестораны и парикмахерские.

Так, в Афинах был арестован 31 человек, в отношении 29 возбудили уголовные дела. Двух из них суд приговорил к одному году лишения свободы и штрафу в 300 евро. Дела остальных 27 будут рассмотрены позже.

В то же время на Крите 18 месяцев тюрьмы и штраф в 3 тыс. евро получил владелец кафе, открывший заведение.

В последние дни в Греции все чаще выносят суровые приговоры нарушителям мер по предотвращению распространения коронавируса.

За сутки в стране зафиксировали 35 новых случаев заболевания COVID-19, всего заразились 387 человек, пятеро скончались.

Власти ЕС приняли решение запретить на 30 дней въезд на свою территорию граждан других государств.