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Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Бангладеш

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Фото: Global Look Press/Md. Rakibul Hasan
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Первый случай смерти вследствие заражения коронавирусом зарегистрирован в Бангладеш. Об этом в среду, 18 марта, сообщили местные органы здравоохранения.

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Умерший пациент находился в критическом состоянии и лежал в больничном отделении интенсивной терапии, рассказала порталу New Age глава Института эпидемиологии страны Мирджади Сарбина Флора. Подробности о личности пациента не озвучены.

Также в стране зарегистрирован новый случай заражения. Таким образом, всего в Бангладеш 14 инфицированных.

Информация о первых случаях заражения коронавирусом в Бангладеш появилась 8 марта. Заболевание выявили у трех человек, двое из которых недавно вернулись из Италии. Всем им было от 20 до 35 лет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на утро 18 марта, всего в мире заразились 198 737 человек, из них выздоровели 82 779, умерли 7898.

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