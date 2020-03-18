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Мишустин поручил ограничить полеты в США, ОАЭ и Великобританию

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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, ОАЭ и США с 20 марта. Об этом говорится в поручении председателя правительства, опубликованном в среду, 18 марта, на сайте кабмина.

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Обеспечить введение ограничения поручено Минтрансу. Исключения составят регулярные рейсы Москва–Лондон (и обратно), Москва–Нью-Йорк (и обратно), Москва–Абу-Даби (и обратно), осуществляемые через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).

Также исключение сделано для чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в РФ граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан).

«О результатах доложить в правительство Российской Федерации. Срок — до 20 марта 2020 года», — уточняется на сайте правительства.

Росавиация должна в течение суток проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны о временном ограничении.

По состоянию на 18 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения новым видом коронавируса SARS-COV-2, вызывающего тяжелую пневмонию СOVID-19. В карантинных условиях находятся почти 18 тыс. человек.

Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. Всего в более чем 140 странах заболели свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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