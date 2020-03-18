Эксперты отметили рост спроса на ноутбуки и софт для удаленной работы

Переход российских компаний к удаленному формату работы на фоне эпидемии коронавируса породил массовый спрос на ноутбуки и сервисы для удаленной работы, сообщили «Известиям» в компании Softline.

По словам руководителя направления корпоративной мобильности Softline Дмитрия Шалеева, на этой неделе компания получила десятки запросов на поставку портативных компьютеров, объемы поставок при этом выросли в сотни раз. Эксперты компании прогнозируют также рост спроса на аренду серверных мощностей.

«На фоне эпидемии решение о переводе части сотрудников на home-office приняли даже те компании, которые раньше об этом не задумывались. Инфраструктура организаций при этом оказалась не подготовлена к такому формату работы: большинство организаций до сих пор использовали преимущественно стационарные ПК. Так как работа с личных устройств также чаще всего невозможна по причине технических ограничений или соображений информационной безопасности, бизнес столкнулся с необходимостью оперативно обеспечить своих работников необходимым оборудованием», — сказал он.

В последние два дня Softline столкнулась с ажиотажным спросом на ноутбуки: все популярные модели на складах наших поставщиков выкуплены и внесена предоплата за ближайшие поставки. Учитывая тот факт, что количество единиц оборудования, пользующегося стабильным спросом, на складах у крупных компаний колеблется от 500 до 1500, можно смело утверждать, что спрос в середине марта вырос в сотни, а то и в тысячи раз по сравнению с прошлым месяцем.

Помимо ноутбуков, резко вырос спрос на сервисы и софт для удаленной работы. Стоит также отметить, что переход к удаленному формату работы может заметно увеличить нагрузку на серверные и сетевые мощности компаний. Приобретение серверного оборудования недешево и нецелесообразно, так как карантин — это временная мера, поэтому в ближайшие дни может вырасти спрос на аренду вычислительных мощностей.