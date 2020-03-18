Курганская и Тюменская области закрыли границы для иностранцев из-за коронавируса

Въезд иностранных граждан в Курганскую и Тюменскую области через границу с Казахстаном временно приостановлен в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Запрет вводится сроком до 1 мая. Он не будет распространять свое действие на иностранных граждан, имеющих вид на жительство в России, а также на сотрудников официальных представительств иностранных государств, водителей автомобилей международного сообщения.

15 марта на территории Тюменской области был выявлен случай заражения новым типом коронавируса у гражданина России.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Забайкальском крае и Тюменской области выявили двух зараженных коронавирусом граждан Китая. 11 февраля китайскую студентку, у которой обнаружили коронавирус в Тюмени, выписали из больницы.

По данным Роспотребнадзора, к 18 марта коронавирус диагностирован у свыше 197 тыс. людей в мире, в том числе более 81 тыс. — в Китае.

В России подтверждено 114 случаев заболевания, из них два — у граждан КНР и один — у итальянца. На территории РФ проведено более 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.