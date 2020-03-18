Пять человек госпитализировали в Воронежской области из-за коронавируса

В больницы Воронежской области за последние сутки госпитализировали пять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в среду,18 марта, сообщает портал «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное правительство.

Все пациенты прибыли в страну из неблагополучных по коронавирусу стран.

«Семейная пара путешествовала по Белоруссии, Польше, Испании; девушка приехала из Польши; мужчина побывал во Франции и Швейцарии; семейная пара — ездила в Германию», — сказано в сообщении.

У всех были взяты анализы, в ближайшее время станут известны результаты.

Отмечается, что в Воронежской области зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Анализы всех ранее госпитализированных пациентов показали отрицательный результат.

Утром из больниц были выписаны 16 человек, столько же находятся в стационарах: шестеро в детской больнице №2, девять — в Новоусманской районной больнице, один — в Борисоглебской районной больнице. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

17 марта в Воронежской области у двух студенток из Непала заподозрили коронавирусную инфекцию.