Пять человек госпитализировали в Воронежской области из-за коронавируса
В больницы Воронежской области за последние сутки госпитализировали пять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в среду,18 марта, сообщает портал «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное правительство.
Все пациенты прибыли в страну из неблагополучных по коронавирусу стран.
«Семейная пара путешествовала по Белоруссии, Польше, Испании; девушка приехала из Польши; мужчина побывал во Франции и Швейцарии; семейная пара — ездила в Германию», — сказано в сообщении.
У всех были взяты анализы, в ближайшее время станут известны результаты.
Отмечается, что в Воронежской области зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Анализы всех ранее госпитализированных пациентов показали отрицательный результат.
Утром из больниц были выписаны 16 человек, столько же находятся в стационарах: шестеро в детской больнице №2, девять — в Новоусманской районной больнице, один — в Борисоглебской районной больнице. Состояние всех пациентов удовлетворительное.
17 марта в Воронежской области у двух студенток из Непала заподозрили коронавирусную инфекцию.