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Актриса Ольга Куриленко не смогла попасть в больницу с коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma/Sebastien Fremont
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Инфицированная коронавирусом голливудская актриса Ольга Куриленко рассказала о невозможности своей госпитализации из-за переполненности больниц Лондона. Об этом стало известно из опубликованного поста артистки в Instagram.

«Спасибо всем за поддержку и за теплые слова... Почему я не в больнице? Потому, что они переполнены... Мне сказали что если станет хуже — звонить опять в скорую», — написала Куриленко.

Она также добавила, что температура, которая достигала у нее 39 градусов, а до этого держалась в промежутке 38-38,5, заметно уменьшилась. Актриса отметила, что она не знает, где могла заразиться инфекцией нового типа, однако предположила, что это могла быть любая поверхность, будь-то ручка двери дома или такси.

Кур

16 марта 40-летняя исполнительница роли девушки Джеймса Бонда заявила о положительном тесте на COVID-19. Куриленко призвала подписчиков серьезно следить за здоровьем и не относится легкомысленно к эпидемиологической обстановке. Пользователи социальных сетей оставили множество комментариев со словами сочувствия и сопереживания.

Актриса родилась в Бердянске. Она стала известна широкой аудитории после участия в фильмах «Квант милосердия», «Комната желаний», «Агент Джонни Инглиш 3.0», «Курьер», «Человек, который убил Дон Кихота» и «Семь психопатов».

Ранее 12 марта Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон больны коронавирусом. Они получили заражение во время поездки в Австралию. Почувствовав себя плохо, пара прошла специальный тест. Результат оказался положительным. По состоянию на 17 марта супружеская пара была выписана из больницы и находится на домашнем двухнедельном карантине.

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