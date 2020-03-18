Всё выключено: Испанию отправили в карантин

Испания с 17 марта закрыла сухопутные границы и погрузилась в абсолютный карантин. В стране уже более 11 тыс. заболевших, и, судя по всему, королевство может стать новым главным очагом инфекции в Европе. Как живут в новых условиях простые испанцы, рассказывает испанский корреспондент «Известий».

Тихие, почти замершие испанские улицы, закрытые бары, рестораны и мелкие лавочки, безлюдные спортивные комплексы и учебные центры, оцепленные полосатой лентой парки и детские площадки — еще пару недель назад это показалось бы дурной фантастикой. Китай, Корея, Иран, наконец, уже совсем близкая Италия — но большинство испанцев беспечно отмахивались от возможности реальной угрозы на их собственной земле.

испания Фото: REUTERS/Kacper Pempel

8 марта Испания дружно вышла на массовые манифестации по поводу Международного женского дня — с песнями, объятиями и поцелуями. А в больницах (и в моргах) уже лежали жертвы COVID-19. Мадрид дал самые большие цифры зараженных среди всех испанских автономий и уже находился фактически в состоянии тяжелобольного: школы на карантине, многие предприятия, компании, офисы — тоже.

Начиная с 11 марта столичные жители бросились выезжать из города, разумно подозревая, что его закроют. И путь их лежал, как правило, к своим летним дачам — в средиземноморские районы Валенсийской автономии. Власти Валенсии выступили с протестом, призывая гостей вернуться домой, полицейские патрули транслировали этот призыв на улицах через мегафоны, а местные жители просто ругались в соцсетях. Потому что карантин — это не отпуск и не каникулы. Вирус отправился из Мадрида вместе с чемоданами «курортников».

испания Премьер-министр Педро Санчес проводит видеоконференцию со своими министрами по поводу вспышки коронавируса Фото: REUTERS/Moncloa Palace

Но Мадрид тогда не закрыли, и это первый острый вопрос всех остальных жителей Испании к правительству страны: почему? Почему не перекрыли дороги, вокзалы, аэропорт, позволяя инфекции распространяться молниеносно и массово? Разве нельзя было изолировать центральные районы страны, как Италия изолировала свой север? Где в первые недели эпидемии находился премьер Испании, чего ждал? В общем, жестких вопросов было задано много.

1_GettyImages-1206988202 Пандемия коронавируса парализовала жизнь на самых популярных туристических направлениях. Площади, дворцы, музеи, в которых раньше было не протолкнуться, опустели и закрылись. Что происходит в самых популярных городах сейчас — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Geoffroy Van Der Hasselt 2_2020-03-14T145638Z_88321519_RC2QJF99JI37_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY Италия сидит на карантине уже неделю. Венеция — один из основных туристических центров — полностью опустела. Даже одинокие туристы исчезли с улиц, а местные жители, которых выпускают по острой необходимости, держатся друг от друга на безопасном расстоянии Фото: REUTERS/Manuel Silvestri 3_2020-03-14T152736Z_228106472_RC2RJF9NF0NH_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY Папа римский Франциск покинул свою резиденцию и прибыл в Рим, чтобы помолиться за исцеление паствы от коронавируса в базилике Санта-Мария-Маджоре. Затем понтифик прошелся по опустевшим улицам итальянской столицы до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо, где хранится распятие, которому молились во время эпидемии чумы несколько столетий назад Фото: REUTERS/Alberto Lingria 4_20200315_zaf_z19_095 В Милане обнаружился первый больной среди мигрантов. Пациента и его соседей по комнате изолировали, помещение продезинфицировали, а часть беженцев перевезли в другое здание Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan 5_2020-03-13T184008Z_1006100046_RC26JF9EIAVA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SPAIN-SAGRADA-FAMILIA Испания села на карантин в субботу вечером. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку или больницу, в машине передвигаться по одному. Саграда Фамилия — главная достопримечательность и символ Барселоны — закрыта на неопределенный срок Фото: REUTERS/Nacho Doce 6_GettyImages-1207245696 В Мадриде за нарушение карантина оштрафованы десятки человек, один арестован. Более тысячи военнослужащих мобилизованы, чтобы контролировать ситуацию на улицах и отправлять людей по домам Фото: Getty Images/NurPhoto/Oscar Gonzalez 7_20200313_gaf_u60_057 Чехия с 16 марта запретила въезд в страну всем иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Выезд граждан из страны также запрещен. На востоке страны полностью закрыли два города и 19 сел в связи с резким ростом числа заболевших Фото: Global Look Press/CTK Photo/Vit Simanek 8_20200315_gaf_u39_037 В Берлине отменены все ранее запланированные мероприятия в государственных театрах, концертных залах и на оперных сценах, с 17 марта прекращаются занятия в общеобразовательных школах Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken 9_GettyImages-1212605170 Австрия ограничила передвижения внутри страны и закрыла въезд из России, Великобритании, Нидерландов и Украины Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch 10_20200313_zaa_ap2_003 Министр здравоохранения Британии заявил, что страну ожидают меры военного времени: отели могут быть переоборудованы в госпитали, а автопроизводителям придется выпускать медицинское оборудование. Всех граждан старше 70 лет собираются отправить на домашний карантин на неопределенный срок Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images

Стремительные и решительные действия начались в пятницу, 13-го. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении в стране чрезвычайного положения начиная с понедельника, 16 марта. Но уже в субботу день икс сдвинули на сутки раньше, на воскресенье, поскольку резко увеличилось количество зараженных и погибших.

Начало осады

Правительственный декрет обязал всех жителей королевства находиться в своих жилищах и не покидать их без уважительных причин. За неисполнение «карантинного закона» предусмотрены штрафы и даже реальные тюремные сроки. Из Барселоны передают новости: в течение первого дня карантина городская полиция оштрафовала за нарушение режима 123 человека и вынесла более 2000 устных предупреждений. На дорогах патрули отлавливают велосипедистов, отправившихся «подышать воздухом». Трудно испанца запереть в четырех стенах, тем более что первый день чрезвычайного положения в стране совпал с чрезвычайно хорошей, по-летнему солнечной погодой. Весь уикенд на природе шли пикники, несмотря на запреты властей.

Но очень быстро общество начинает понимать и принимать «культуру изоляционизма». И если поначалу в супермаркетах, например, царила классическая паника (смели с полок первым делом туалетную бумагу, а потом всё подряд), то сейчас народ успокоился. Еды и средств гигиены хватит на всех.

барселона Фото: REUTERS/Nacho Doce

«Голод в Испании? Да вы что! Оливковое масло, хлеб, овощи, мясо, вино — эти продукты не переведутся, и их элементарно хватит, чтобы прожить», — уверены испанцы старшего возраста. Молодежь тоскует, конечно, по закрытым барам и клубам. Кому-то остро не хватает полуфабрикатов и еды на вынос: котлеты и фасованные салаты стали дефицитом, соответствующие отделы в супермаркетах моментально опустели — многие испанцы раньше просто не готовили дома. Но «исходная материя» для кулинарии всегда есть.

«С продовольствием проблем не должно быть. В больших сетевых магазинах я покупаю обычно только упакованные продукты, таким маленьким оптом — воду, молоко, макароны, бобовые и прочее. Хлеб — в небольших семейных панадериях (испанские булочные), фрукты, овощи, зелень — тоже в семейных лавках, которые работают по принципу «поле–прилавок», ежедневно фургончики подвозят свежее. На полях всё есть — значит, и в магазинах будет», — полагает Татьяна, россиянка, проживающая более 10 лет в Кастельоне (автономия Валенсия).

Сейчас страны ЕС закрывают границы. Но, как заявляют представители координационных комитетов, будут оставлены «зеленые коридоры» для транспорта, перевозящего продукты и товары первой необходимости.

Поспешишь — людей разозлишь

«Я считаю, что власти плохо проработали условия карантина. Прежде чем угрожать штрафами нарушителям, нужно четко разграничить, что можно, а что нельзя, — критикует правительство Альваро Мойа, тренер по теннису из Валенсии. — Да, мы должны быть сознательными, но некоторые ограничения просто раздражают. Например, можно ходить в магазины, банки, страховые компании, а в гости — нельзя. Чем риск подхватить вирус в гостях выше, чем в очереди в супермаркете? Можно выгуливать собаку — так ведь собаководов в Испании множество, и им разрешено, в общем-то, сколько угодно находиться на улице, никто же не будет стоять с секундомером. В сетях тут же мем появился. Лежит собака, растянувшись на диване, к ней с поводком в руках подходит хозяин. Собака, устало: «Опять? Ты меня сегодня уже 38 раз выводил». Или: бежит собака, на ошейнике висит табличка: «Резервируйте выгул. Один круг — €10, три круга — 20». Смешно. Но и грустно. Вот я как владелец кота ущемлен в правах, получается».

испания Фото: REUTERS/Jon Nazca

Представительница китайской экспортной компании Лю Чу Вэнь сравнивает подход в двух странах: «Вижу огромную разницу между китайским и испанским карантинами. Сужу по первой неделе. В Китае, если «закрыть» — то именно закрыть. Лазеек нет. Без вариантов. И китайцы очень дисциплинированны. Я искренне люблю Испанию, у меня здесь много настоящих друзей. Но я всегда им говорю: почему вы так расслаблены?»

Всеобщая мобилизация

Тяжелее всего медикам. Под больницы перепрофилируют отели — в сообществе Мадрид таким образом организовано более 60 тыс. койко-мест для инфицированных. Частный сектор отдает свои клиники и предоставляет медперсонал. На борьбу с коронавирусом мобилизованы все военные медики, в том числе вышедшие в отставку. Военные госпитали также отданы в распоряжение гражданского здравоохранения.

Во многих городах Испании появились армейские патрули и группы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Военнослужащие не только следят за общественным порядком и соблюдением режима карантина, но и всемерно помогают там, где не хватает рук, — вплоть до дезинфекции общественного транспорта (который сильно сокращен, но еще функционирует в городах) и перевозки больных.

госпиталь Фото: REUTERS/Borja Suarez

Фармацевтический центр вооруженных сил Испании , который обычно занимается производством и хранением «резервной продукции на случай военных действий», тоже переключился на главный сегодняшний фронт — борьбы с вирусом. Центр увеличивает выпуск дезинфицирующих средств и необходимых дженериков.

Однако эпидемиологическая обстановка в Испании, увы, не улучшается. На 17 марта в стране зарегистрировано свыше 11 тыс. инфицированных и уже более 500 умерших. Большинство тяжелых случаев и летальных исходов — люди очень преклонного возраста, 75 и старше.

В этих условиях практически все региональные правительства дали свое согласие работать в полной координации под руководством Центра. Исключение — лидеры Каталонии, расценивающие вмешательство Мадрида как покушение на каталонский суверенитет, пишет El País.

Viva la Vida!

«Ситуация в Италии напугала страшно — стариков во многих случаях просто не лечили. Медиков винить нельзя — делали что могли, я думаю. Поразило то, что об этом говорили прямо и открыто. Вообще, ощущение, что какой-то тумблер в голове у европейцев щелкнул, из эпидемии они выйдут другими. И надеюсь, что Испания всё же способна будет загнать вирус под контроль » — говорит Анна, совладелица британского агентства недвижимости в Малаге. Она с мужем-шотландцем оказалась в отчаянной ситуации: родители супруга — в Соединенном Королевстве, ее собственные — в России, дочь — в Германии, границы — на замке. Бизнес просел, сделки сорвались. Но ничего, лишь бы выжить, повторяют они.

Впрочем, не они одни.