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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

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31 новый случай зафиксирован в Москве, один в Томской области и один в Новосибирской. Установлено, что все они в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Также установлены лица, с которыми они контактировали по возвращении в Россию. В настоящий момент проводится их лабораторное обследование.

Таким образом, число заразившихся в России выросло до 147, из них 144 — граждане РФ, два — граждане КНР и еще один — гражданин Италии.

В общей сложности под медицинским наблюдением остаются 17,9 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения числа смертей в затронутых вирусом странах.

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