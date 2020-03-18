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103-летняя женщина из Ирана победила коронавирус

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Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
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В Иране после заражения коронавирусной инфекцией выздоровела женщина в возрасте 103 лет. Об этом сообщает Daily Mail в среду, 18 марта.

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Женщина была госпитализирована около недели назад в больницу города Семнан.

«Она была выписана после полного выздоровления», — сказал руководитель университета медицинских наук Семнана Навид Данаи.

Эта женщина стала второй пожилой пациенткой в Иране, которая пережила эту болезнь. Первым был 91-летний мужчина из города Керман на юго-востоке страны. Его выписали из больницы после трехдневного лечения, несмотря на то, что он был также болен астмой и страдал от высокого кровяного давления.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 18 марта, в Иране зарегистрированы 17 361 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1135, вылечились 5389 человек.

12 марта власти Ирана обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить $5 млрд из-за вспышки коронавируса.

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