103-летняя женщина из Ирана победила коронавирус

В Иране после заражения коронавирусной инфекцией выздоровела женщина в возрасте 103 лет. Об этом сообщает Daily Mail в среду, 18 марта.

Женщина была госпитализирована около недели назад в больницу города Семнан.

«Она была выписана после полного выздоровления», — сказал руководитель университета медицинских наук Семнана Навид Данаи.

Эта женщина стала второй пожилой пациенткой в Иране, которая пережила эту болезнь. Первым был 91-летний мужчина из города Керман на юго-востоке страны. Его выписали из больницы после трехдневного лечения, несмотря на то, что он был также болен астмой и страдал от высокого кровяного давления.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 18 марта, в Иране зарегистрированы 17 361 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 1135, вылечились 5389 человек.

12 марта власти Ирана обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить $5 млрд из-за вспышки коронавируса.