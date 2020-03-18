Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с распространением коронавируса в мире с китайским коллегой Ван И. Об этом в среду, 18 марта, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в противодействии пандемии в духе российско-китайского стратегического партнерства», — говорится в публикации.

Отмечается также, что дипломаты затронули вопросы деятельности Совета Безопасности ООН под председательством КНР и подготовку к проведению саммита постоянных членов СБ, а также развития взаимодействия в формате Россия–Индия–Китай.

10 февраля президент России Владимир Путин отметил укрепление сотрудничества Москвы с Китаем, Индией, с государствами Латинской Америки, а также новый уровень диалога со странами Африки.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал «ядерную пятерку» (Россия, КНР, США, Франция, Великобритания) провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам главы государства, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир. В Кремле отмечают, что идею также поддержали Франция и Китай.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.