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Режим повышенной готовности ввели на Урале из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса.

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Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этой связи до 12 апреля вводится запрет на проведение массовых мероприятий с численностью свыше 50 человек, пишет «Газета.ру».

Кроме того, жителям области, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран, а также проживающим с ними гражданам и лицам, имеющим предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям, незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов.

Как уточняет «РИА Новости», региональный минздрав должен будет создать условия для оформления больничных всем прибывшим из территорий риска без посещения медучреждений.

Как отмечает сайт kp.ru, к врачу необходимо обращаться после посещения Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании и других стран ЕС, Сербии, Албании, Великобритании, Ирландии, Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Молдовы, Беларуси, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Сан-Марино и США.

Во вторник, 17 марта, минздрав региона сообщил, что коронавирус был подтвержден у жительницы Екатеринбурга, вернувшейся из круиза по Средиземному морю.

Помимо этого, режим повышенной готовности предусматривает проведение дополнительной дезинфекции мест массового пребывания людей, включая жилые дома и общественный транспорт. Приоритет в оказании медицинской помощи будет отдаваться пожилым жителям региона. Согласно указу главы региона, посещение детьми садиков, школ и иных учебных заведений остается на усмотрение родителей. Работодателей просят обеспечить возможность работать на дому сотрудникам и исключить появление лиц, прибывших из неблагоприятных по COVID-19 стран, пишет REGNUM.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тыс. человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, около 8 тыс. человек скончались.

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