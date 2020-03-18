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Более 200 москвичей нарушили режим самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 200 жителей Москвы нарушили режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава столичного ГУ МВД Олег Баранов на заседании в Мосгордуме.

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Нарушителей удалось определить благодаря камерам системы «Безопасный город».

«Данная система показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — приводятся его слова на сайте Мосгордумы в среду, 18 марта.

Также он сообщил, что с начала февраля с помощью систем видеонаблюдения были задержаны восемь человек, находящихся в розыске. Всего за год благодаря «Безопасному городу» раскрыто более 4 тыс. преступлений, эффективность применения ежегодно растет на 15–20%.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия в помещениях численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры. Кроме того, столичный градоначальник распорядился запретить продажу билетов водителями в салонах общественного транспорта города.

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