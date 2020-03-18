Прямой эфир
Сюжет:

Приезжающие во Вьетнам россияне будут проходить карантин

0
Фото: REUTERS/Kham
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV2 граждане России, прибывшие во Вьетнам, будут помещаться на карантин. Об этом в среду, 18 марта, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ во Вьетнаме Алексей Фалунин.

«Консульское управление МИД Вьетнама по телефону уведомило посольство о том, что начиная с 00:00 18 марта все прибывающие в страну граждане России будут в обязательном порядке помещаться в 14-дневный карантин», — приводит его слова ТАСС.

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19
Прототип можно будет создать за три месяца

Фалунин напомнил, что 17 марта власти Вьетнама приняли решение о прекращении выдачи виз в течение месяца. В российском посольстве в Ханое допускают, что Вьетнам может ввести ограничения и на безвизовый въезд в страну. Кроме этого, в соответствии с распоряжением местных властей, гостиницы в курортных зонах Вьетнама прекратили прием туристов.

В настоящий момент во Вьетнаме действует режим эпидемиологической угрозы: закрыты детские сады, школы и вузы, отменены массовые мероприятия.

По данным Worldometers, во Вьетнаме к настоящему моменту количество зараженных коронавирусом составляет 66. О смертельных случаях не сообщается.

Возникшая в Китае вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, признана пандемией.

Случаи заражения фиксируются по всему миру. Всего заболели более 198 тыс. человек, скончались около 8 тыс., выздоровели более 79 тыс.

В России зарегистрированы 114 случаев заболевания.

По словам японского эпидемиолога Сато Акихиро, худшим вариантом развития пандемии COVID-19 станет превращение инфекции коронавируса в сезонное заболевание. Он отметил, что заболевание крайне опасно для пожилых людей. Именно среди этой категории самая высокая смертность — погибают 16–17% заболевших старше 80 лет. Кроме того, в Италии 98% всех погибших от коронавируса — люди в возрасте от 60 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые объяснили ажиотаж вокруг туалетной бумаги из-за COVID-19
Киргизия ввела режим ЧС из-за коронавируса в одной из областей республики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020