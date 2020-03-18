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Киргизия ввела режим ЧС из-за коронавируса в одной из областей республики

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Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из районов Джалал-Абадской области Киргизии после выявления первых случаев коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, ТАСС сообщили в правительстве республики.

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«В Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с выявлением первых инфицированных коронавирусом», — сказали в пресс-службе.

Днем ранее Россия отменила железнодорожное сообщение с Киргизией и Таджикистаном из-за угрозы распространения вируса.

Тогда же правительство Киргизии сообщило о запрете на въезд иностранцев из-за коронавируса.

По данным минздрава республики, на ее территории не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, однако под наблюдением находятся около 500 человек.

Школы и вузы Киргизии перевели на трехнедельный карантин, также в стране создан штаб по реагированию на случаи возможного заражения. Правительство дало гражданам рекомендации не выезжать за пределы страны, а также не посещать места массового скопления людей.

Вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-oV-2, впервые была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. Сейчас случаи заражения фиксируются по всему миру. Заболели более 198 тыс. человек, скончались около 8 тыс.

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