Ученые объяснили ажиотаж вокруг туалетной бумаги из-за COVID-19

По всему миру на фоне распространения коронавируса наблюдается небывалый спрос на туалетную бумагу, хотя она не защитит и никак не поможет выжить в условиях пандемии, пишет австрийское издание Kurier.

Журналисты попросили ученых объяснить, с чем связано повышение спроса.

По словам психолога из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге Баруха Фишхоффа, одной из причин является то, что люди учитывают вероятность долгого карантина.

Кроме того, панические закупки бумаги вызывают цепную реакцию – многие видят в соцсетях пустые полки магазинов, а в супермаркетах огромные очереди с туалетной бумагой. Всё это приводит к цепной реакции из-за страха.

Клинический психолог и автор книги «Психолония пандемий» Стивен Тейлор отмечает, что люди боятся коронавируса из-за неизвестности, поэтому склонны к крайностям.

«И, наконец, запасы туалетной бумаги дают населению чувство контроля - дефицитное в неопределенные времена пандемии. Если это дает людям ощущение того, что они сделали все, что могли, то так они могут освободиться от страха», - подчеркнул он.

Также специалисты отмечают, что у многих может просто не быть запасов туалетной бумаги, и тогда придется каждый раз ходить в магазин, хотя на фоне распространения вируса власти всех стран просят реже выходить из дома.

15 марта сообщалось, что полиция американского города Ньюпорт в штате Орегон призвала жителей не звонить в 911, если закончилась туалетная бумага. На случай дефицита американцев призвали пользоваться кукурузными початками, страницами каталогов, газетами, тряпками или листьями растений.

8 марта стало известно о женщинах, которые устроили драку из-за туалетной бумаги в одном из супермаркетов в Австралии. Две женщины полностью заполнили тележки упаковками туалетной бумаги. Третья посетительница сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку, после чего между ними завязалась драка.