Прямой эфир
Сюжет:

Ученые объяснили ажиотаж вокруг туалетной бумаги из-за COVID-19

0
Фото: REUTERS/Scott Heppell
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По всему миру на фоне распространения коронавируса наблюдается небывалый спрос на туалетную бумагу, хотя она не защитит и никак не поможет выжить в условиях пандемии, пишет австрийское издание Kurier.

«Попросил жену купить гречку — она пока смеется»
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич — о бытовых сложностях из-за коронавируса и приостановке плей-офф КХЛ

Журналисты попросили ученых объяснить, с чем связано повышение спроса.

По словам психолога из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге Баруха Фишхоффа, одной из причин является то, что люди учитывают вероятность долгого карантина.

Кроме того, панические закупки бумаги вызывают цепную реакцию – многие видят в соцсетях пустые полки магазинов, а в супермаркетах огромные очереди с туалетной бумагой. Всё это приводит к цепной реакции из-за страха.

Клинический психолог и автор книги «Психолония пандемий» Стивен Тейлор отмечает, что люди боятся коронавируса из-за неизвестности, поэтому склонны к крайностям.

«И, наконец, запасы туалетной бумаги дают населению чувство контроля - дефицитное в неопределенные времена пандемии. Если это дает людям ощущение того, что они сделали все, что могли, то так они могут освободиться от страха», - подчеркнул он.

Также специалисты отмечают, что у многих может просто не быть запасов туалетной бумаги, и тогда придется каждый раз ходить в магазин, хотя на фоне распространения вируса власти всех стран просят реже выходить из дома.

15 марта сообщалось, что полиция американского города Ньюпорт в штате Орегон призвала жителей не звонить в 911, если закончилась туалетная бумага. На случай дефицита американцев призвали пользоваться кукурузными початками, страницами каталогов, газетами, тряпками или листьями растений.

8 марта стало известно о женщинах, которые устроили драку из-за туалетной бумаги в одном из супермаркетов в Австралии. Две женщины полностью заполнили тележки упаковками туалетной бумаги. Третья посетительница сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку, после чего между ними завязалась драка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал об отсутствии необходимости запасать продукты впрок
Вирусный спрос: россияне скупают респираторы и защитные очки
При этом продавцы начали поднимать цены на 9–18%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020