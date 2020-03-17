В Киргизии сообщили о запрете на въезд иностранцев из-за коронавируса

Власти Киргизии приостанавливают въезд в страну граждан других государств из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщила во вторник, 17 марта, вице-премьер республики Алтынай Омурбекова.

«Мы вводим временный запрет на въезд иностранцев. Он распространяется на граждан всех стран», — приводит ее слова «РИА Новости».

Омурбекова подчеркнула, что такой запрет вводят многие страны с целью недопущения распространения инфекции. Кроме того, она отметила, что иностранцы смогут покинуть Киргизию, а граждане Киргизии — вернуться. При этом запрет не будет распространяться на грузоперевозки.

Как сообщает Минздрав республики, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, однако под наблюдением врачей в настоящий момент находятся более 500 человек.

Школы и вузы Киргизии перевели на трехнедельный карантин, также в стране создан штаб по реагированию на случаи возможного заражения. Правительство дало гражданам рекомендации не выезжать за пределы страны, а также не посещать места массового скопления людей.

В России к настоящему моменту зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила 16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.