Карантин в Киеве привел город к транспортному коллапсу

Закрывшееся из-за карантина метро в Киеве привело украинскую столицу к транспортному коллапсу. В городе пробки, общественный транспорт переполнен, а цены на услуги таксистов выросли, сообщает ТАСС в среду, 18 марта.

Ограничение проезда до 10 человек в автобусах, троллейбусах и трамваях игнорируется киевлянами — они до предела заполняют транспортные средства, при этом на остановках все равно сохраняются многолюдные очереди. Соблюдение правил карантина не контролируется.

Те, кто решил добираться на работу на такси, отмечают возросшую стоимость услуги. Так, из-за повышенного спроса рост составил 20%. Степень загруженности дорог украинской столицы увеличилась в несколько раз.

Также не соблюдается предписание о ношении медицинских масок в транспорте. Пассажиры объясняют происходящее дефицитом и высокой стоимостью. Даже если в аптеке есть маски, то их продают комплектом по 50 штук стоимостью около 1,2 тыс. гривен ($47). Если раньше стоимость маски составляла 2-3 гривны, то сейчас — 24. Также горожане сообщили о нехватке дезинфекторов.

По данным международного статистического бюро Worldometers на среду на Украине зарегистрированы 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству с 18 марта прекратить автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и закрыть метрополитен в стране. Также он призвал правительство запретить работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и других развлекательных общественных пространств на время карантина.