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Стороннику Порошенко в раде попытались закрыть рот медицинской маской

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hennadii Minchenko
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Депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко от партии «Европейская солидарность», возглавляемой бывшим президентом страны Петром Порошенко, попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте. Об этом в среду, 18 марта, сообщает украинское издание «Диалог».

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На заседании проходило обсуждение назначения нового генпрокурора, а также проблемы распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Во время выступления Гончаренко его пытались прервать другие депутаты, на что он ответил: «Вам меня не перекричать!» После этого один из депутатов подошел к трибуне и попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску.

«Дайте Зеленскому (Владимир Зеленский — действующий президент Украины. – Ред.)! Зеленскому дайте!» — прокричал Гончаренко в ответ на это.

6 февраля во время потасовки в Верховной раде лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру. В тот день парламент рассматривал в том числе законопроект о рынке земли во втором чтении. Вместе с поддерживающими ее депутатами Тимошенко блокировала трибуну рады и кресло спикера. После этого она попыталась оторвать провода микрофона спикера и повредила большой палец на левой руке. Украинская журналистка Анна Стешенко на своей странице Facebook написала, что экс-премьер «пролила кровь за землю».

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