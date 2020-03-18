Стороннику Порошенко в раде попытались закрыть рот медицинской маской
Депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко от партии «Европейская солидарность», возглавляемой бывшим президентом страны Петром Порошенко, попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте. Об этом в среду, 18 марта, сообщает украинское издание «Диалог».
На заседании проходило обсуждение назначения нового генпрокурора, а также проблемы распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Во время выступления Гончаренко его пытались прервать другие депутаты, на что он ответил: «Вам меня не перекричать!» После этого один из депутатов подошел к трибуне и попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску.
«Дайте Зеленскому (Владимир Зеленский — действующий президент Украины. – Ред.)! Зеленскому дайте!» — прокричал Гончаренко в ответ на это.
6 февраля во время потасовки в Верховной раде лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру. В тот день парламент рассматривал в том числе законопроект о рынке земли во втором чтении. Вместе с поддерживающими ее депутатами Тимошенко блокировала трибуну рады и кресло спикера. После этого она попыталась оторвать провода микрофона спикера и повредила большой палец на левой руке. Украинская журналистка Анна Стешенко на своей странице Facebook написала, что экс-премьер «пролила кровь за землю».