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В раде предложили лишить Порошенко и еще 80 депутатов выплат за прогулы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Регламентный комитет Верховной рады предложил спикеру парламента Дмитрию Разумкову лишить выплат 81 депутата, пропустившего 30% заседаний в ноябре. Об этом в пятницу, 13 декабря, говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

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Среди прогульщиков, в частности, бывший президент Украины Петр Порошенко, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Много прогульщиков среди внефракционных депутатов, всего предлагается лишить выплат 81 народного избранника.

Ежемесячно депутату возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. В среднем, парламентарии получают 30-40 тыс. гривен ($1 тыс. 250 — $1 тыс. 650).

Законопроект о лишении депутатов зарплат за прогулы Верховная рада приняла 16 октября.

11 декабря во время заседания аграрного комитета Верховной рады между депутатами произошла очередная драка. Поводом для потасовки стал закон о рынке земли.

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