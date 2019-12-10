В раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

Проект закона об отмене закона о государственном языке на Украине внесен на рассмотрение Верховной рады. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил депутат парламента от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу», — написал народный депутат на странице в Facebook. По его словам, это связано с решением Венецианской комиссии Совета Европы — 6 декабря она призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.

Как добавил Бужанский, действующий закон о госязыке не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Он дискриминирует носителей других языков, в первую очередь, русского.

Отмена закона о языке в действующей редакции «откроет возможность для написания действительно стоящего документа», указал депутат. Он выразил уверенность, что новый закон будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны могут разговаривать на любых языках, в том числе на русском.

25 апреля Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко.