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Депутаты Верховной рады вновь устроили драку

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Фото: facebook.com/Андрей Якобчук
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Во время заседания аграрного комитета Верховной рады в среду, 11 декабря между депутатами произошла очередная драка. Поводом для потасовки стал закон о рынке земли.

Ролик опубликовал сотрудник Кабинета министров Андрей Якобчук с подписью: «Такого махача Верховная Рада давно не видела»

В рукопашную вступили нардеп пропрезидентской партии «Слуга народа» Андрей Богданец, член партии «Свобода» Игорь Мирошниченко и бывшие депутаты «Свободы», ныне активисты Эдуард Леонов и Юрий Сиротюк, пишет «Страна.UA». По данным «РБК-Украина», последние пытались добиться снятия документа с рассмотрения.

Как объяснила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, потасовке предшествовало предложение экс-премьера, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко проголосовать за снятие законопроекта с рассмотрения. Однако инициативу не поддержал глава аграрного комитета рады Николай Сольский и взамен предложил перенести рассмотрение документа на 12 декабря.

«Активисты подошли к руководителю комитета и пытались где-то дожать свою позицию. Председатель комитета же не может применять физическую силу», — цитирует Верещук «Обозреватель».

В прошлый раз, 5 декабря депутаты рады устроили драку из-за оскорбления Верещук. Так, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос в общем чате партии нецензурно обратился к ней. Женщина потребовала принести ей извинения, за нее вступился однопартиец Максим Бужанский.

Обсуждение документа о запуске рынка земли на Украине уже не первый раз провоцирует потасовку в парламенте.

13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За два дня до этого президент Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины.

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