Прямой эфир

Депутаты Верховной рады подрались из-за женщины

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Максим Бужанский устроили драку в парламенте из-за оскорбления депутата Ирины Верещук. Лерос обратился к ней матом в чате фракции «Слуга народа», сообщают в четверг, 5 декабря, «Украинские новости».

«Почему-то некоторые коллеги думают, что это разрешено. Я не могу себе такого позволить», — объяснила Верещук. Она попросила, чтобы Лерос извинился перед ней, пишет «Газета.ру».

Депутат уточнила, что списывает подобное поведение депутата на его специфическое чувство юмора, например, он может нецензурно обратиться к коллегам по парламенту или обижать их.

В конце ноября депутаты областного совета Полтавы подрались на заседании во время обсуждения недопустимости запуска рынка земли на Украине. Через 20 минут народные избранники согласовали обращение к президенту, спикеру рады и премьер-министру Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019