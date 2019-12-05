Депутаты Верховной рады подрались из-за женщины

Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Максим Бужанский устроили драку в парламенте из-за оскорбления депутата Ирины Верещук. Лерос обратился к ней матом в чате фракции «Слуга народа», сообщают в четверг, 5 декабря, «Украинские новости».

«Почему-то некоторые коллеги думают, что это разрешено. Я не могу себе такого позволить», — объяснила Верещук. Она попросила, чтобы Лерос извинился перед ней, пишет «Газета.ру».

Депутат уточнила, что списывает подобное поведение депутата на его специфическое чувство юмора, например, он может нецензурно обратиться к коллегам по парламенту или обижать их.

В конце ноября депутаты областного совета Полтавы подрались на заседании во время обсуждения недопустимости запуска рынка земли на Украине. Через 20 минут народные избранники согласовали обращение к президенту, спикеру рады и премьер-министру Украины.