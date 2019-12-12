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В деле о драке в Верховной раде появился подозреваемый

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Фото: РИА Новости
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Один из участников драки в Верховной раде получил статус подозреваемого в нападении на депутата. В результате потасовки пострадал представитель партии «Слуга народа» Андрей Богданец. Об этом сообщает киевское управление Нацполиции Украины в четверг, 12 декабря.

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«По согласованию с киевской местной прокуратурой № 6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в заявлении пресс-службы.

Полиция фамилию подозревамого не разглашает.

11 декабря в Верховной раде в очередной раз произошла драка. Поводом для нее стал закон о рынке земли. Как объяснила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, потасовке предшествовало предложение экс-премьера, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко проголосовать за снятие законопроекта с рассмотрения. Однако инициативу не поддержал глава аграрного комитета рады Николай Сольский.

В этот же день украинская полиция возбудила уголовное дело по данному эпизоду. Если будет доказана вина подозреваемого, то ему может грозить лишение свободы на срок от четырех до семи лет. После этой драки украинского депутата госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

В середине ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За два дня до этого президент Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины.

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