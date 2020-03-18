В Подмосковье задумались о способе всем желающим провериться на коронавирус

Минздрав Московской области должен разработать и обеспечить порядок проверки на коронавирус граждан, не имеющих симптомов ОРВИ и не вступавших в контакт с заболевшими COVID-19. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев 18 марта.

Так, ведомству поручено до 26 марта «разработать, обеспечить согласование и принятие актов, <…> определяющих порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах».

Также минздрав Подмосковья должен определить потребность в тест-системах для диагностики коронавируса, говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Ранее в марте власти Подмосковья ввели в регионе режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Так, в школах действует режим свободного посещения с последующими трехнедельными каникулами. В регионе запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек, работодателей обязали измерять температуру сотрудникам. Жителям региона рекомендуется не посещать музеи, развлекательные центры и вечеринки. Занятия в рамках программы «Активное долголетие» отменены.

Врачам, задействованным в заборе анализов и проверках прилетающих в аэропортах, будет оказана финансовая поддержка. Все граждане, находящиеся на карантине, получат листы временной нетрудоспособности, их больничные будут оплачены.

По состоянию на 18 марта, в России подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.