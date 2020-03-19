В Москве колледжи с 21 марта закроются из-за коронавируса

Столичные колледжи закроются для студентов с 21 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующий указ в четверг, 19 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок — тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года», — написал градоначальник в своем блоге.

Мэр поручил организовать дистанционное обучение студентов колледжей на время перерыва в занятиях. Собянин отметил, что решение о закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители.

Ранее в четверг число зараженных коронавирусом в столице увеличилось до 98 человек, а по всей России достигло 199. За сутки было выявлено 52 новых случая.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах и вузах введено свободное посещение.

5 марта мэр Собянин ввел в столице режим повышенной готовности.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 16:30 мск 19 марта, в мире заболело 230 652 человека, вылечились 86 261 пациентов, умерли 9390 человек.