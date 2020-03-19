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В мэрии назвали число вылечившихся от коронавируса в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Еще четырех пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы. Об этом сообщается в telegram-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы» со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову в четверг, 19 марта.

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Вылечились две женщины и два мужчины. Лабораторные исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат.

«Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», — сказала Ракова.

Первого пациента, Давида Берова, который излечился от коронавируса SARS-CoV-2, выписали из московской клинической больницы 7 марта. Отмечается, что к настоящему моменту в столице от этой инфекции излечились пять пациентов.

Как заявлял 15 марта врач-инфекционист больницы в Коммунарке Илья Ковалев, из медучреждения после карантина выписали 52 пациентов.

В тот же день Ракова сообщила журналистам, что еще у трех заразившихся в Москве получен отрицательный результат теста на этот вирус, что может говорить об их выздоровлении.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 марта, в Москве инфекцией заразились 98 человек, число заболевших по всей России составляет 199 человек.

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