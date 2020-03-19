Прямой эфир
Сюжет:

Собянин подтвердил смерть пациентки от коронавируса в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть инфицированной коронавирусом пациентки в столичной больнице.

От маски не сработают: когда в аптеки вернутся средства защиты
Регионы начали шить многоразовые противовирусные маски из марли и ткани

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции», — написал он в Twitter. Мэр подчеркнул, что 79-летняя женщина страдала несколькими серьезными заболеваниями: сахарным диабетом, атеросклерозом и гипертонией, это осложнило течение пневмонии.

Близкие женщины помещены под наблюдение медиков. Серьезных симптомов у них нет, отметил Собянин.

О смерти женщины ранее 19 марта сообщили в оперативном штабе. Там рассказали, что женщину забрали в больницу 13 марта. На следующий день ее по настоянию родственников перевели в частную медицинскую организацию, а после получения положительного анализа на коронавирус отправили в инфекционную больницу № 2.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин пообещал туроператорам компенсацию по невозвратным билетам
Профессор назвала условия для остановки пандемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020