Собянин подтвердил смерть пациентки от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть инфицированной коронавирусом пациентки в столичной больнице.

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции», — написал он в Twitter. Мэр подчеркнул, что 79-летняя женщина страдала несколькими серьезными заболеваниями: сахарным диабетом, атеросклерозом и гипертонией, это осложнило течение пневмонии.

Близкие женщины помещены под наблюдение медиков. Серьезных симптомов у них нет, отметил Собянин.

О смерти женщины ранее 19 марта сообщили в оперативном штабе. Там рассказали, что женщину забрали в больницу 13 марта. На следующий день ее по настоянию родственников перевели в частную медицинскую организацию, а после получения положительного анализа на коронавирус отправили в инфекционную больницу № 2.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.