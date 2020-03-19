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В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве. Об этом в четверг, 19 марта, заявил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в столице.

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В сообщении уточняется, что у женщины был целый ряд хронических заболеваний.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщина получала комплексную интенсивную терапию в реанимации, находилась в изолированном боксе.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8 967 человек.

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