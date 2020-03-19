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Профессор назвала условия для остановки пандемии коронавируса

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Фото: Global Look Press/Niaid-Rml/DDP via ZUMA Press
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Процесс эволюции коронавируса в организме человека и возникновение иммунитета к нему у 70% населения России — это естественные условия прекращения эпидемии, сообщила в четверг, 19 марта, «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.

Один из двух процессов прекращения эпидемии — это процесс эволюции вируса. Когда вирус живет в человеке, то наступает его (вируса) ослабление, отметила эксперт, добавив, что так происходит и с другими видами вирусов.

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«Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет — неизвестно», — объяснила она.

Вторым процессом прекращения эпидемии Баранова назвала приобретение иммунитета людьми, так называемый процесс естественной вакцинации.

По словам доктора биологических наук, когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые будут способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будут таким массовым, так как у всех будет иммунитет.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболелb 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

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