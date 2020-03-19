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Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Поводов для паники из-за коронавируса нет, Россия с этим справится, заявил в четверг, 19 марта, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», — сказал глава кабмина в ходе заседания правительства.

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Он подчеркнул, что многое зависит и от самих граждан, и призвал их к ответственному отношению к своему здоровью и здоровью близких людей. По словам Мишустина, необходимо максимально ограничить свои контакты, а в случае проявления симптомов COVID-19 вызвать врача.

Кроме того, премьер не исключил возможность изменений ограничительных мер в России.

«С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах ограничительные меры внутри России могут корректироваться, но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан», — сказал он.

По словам главы кабмина, правительство будет поставлять тест-системы во все регионы и контролировать ситуацию с логистикой.

«Мы принимаем проактивные меры, чтобы не допустить массового распространения вируса в нашей стране и снизить его влияние на экономику. Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях. Мы продолжим действовать так же активно и энергично», — подчеркнул он.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

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