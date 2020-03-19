Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.

До этого аналогичное заявление сделали в Минобороны России.

«Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», — отметили в военном ведомстве.

Ранее фейковые новости о распространении коронавируса в России появлялись в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. В них содержалась ложная информация о якобы 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек. 5 марта мэр Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.