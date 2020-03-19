В Ухане за сутки не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки число жертв коронавируса возросло на восемь человек, заразившихся — увеличилось на 34, а выздоровели 819 человек. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как отмечает ТАСС, ни один из случаев заражения не приходится на Ухань, ставший очагом пандемии.

За всю историю эпидемии число инфицированных в стране достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., а умерли 3245.

Доля выздоровевших, при этом, за сутки увеличилась с 86% до 87%.

По оценке комитета, ситуация в КНР стабильная. В 15 регионах заболевших нет совсем.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в Ухане в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 06:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

В РФ зарегистрированы 143 случая инфицирования.

Ранее, в четверг, Роспотребнадзор сообщил, что с января на границе были проверены 4,5 млн человек. Симптомы инфекционных заболеваний выявлены у 400 человек. Ведомство указало, что благодаря принятым мерам удалось не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.