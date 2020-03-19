Трамп выделил $100 млрд для пострадавших от COVID-19

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму в $100 млрд. Об этом в среду лидер страны рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

Согласно новому закону, накануне принятому в Палате представителей и одобренному в Сенате, в США введут оплачиваемый больничный и отпуск для рабочих, у которых был диагностирован положительный результат на инфекцию нового типа. Также отмечается, что в текст документа были включены положение о налоговых льготах, продовольственной помощи для малоимущих и пункт о бесплатном тестировании на COVID-19.

Лидер парламентского большинства Митч Макконнелл пояснил, что план по реализации необходимых мер поддержки населения был принят, несмотря на достаточное количество «реальных недостатков». Некоторые сторонники Республиканской партии выступали против проходящей инициативы, так как она могла нанести вред малому предпринимательству. Тем не менее, закон был принят со значительным перевесом по итогам голосования двух палат Конгресса США.

Президент добавил, что данные меры были разработаны во избежание развития экономического кризиса на фоне растущей безработицы в стране, передает телеканал CNBC.

18 марта появились сведения о том, что американские ученые провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Ранее в этот же день в ходе брифинга Трамп назвал себя президентом «военного времени» из-за борьбы с пандемией.

Также Канада и США договорились о закрытии границ для борьбы с коронавирусом. По заверению сторон, мера не принесет вреда торговле между странами.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 05:00 мск 19 марта, в мире заразились 219 033 человек, излечились 84 867 пациентов, умерли 8953 человека. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 130 странах.

В США, согласно информации на утро 19 марта, было зарегистрировано 9365 зараженных пневмонией. Всего погибло 153 гражданина, 108 — были выписаны из больниц.