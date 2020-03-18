Прямой эфир
Сюжет:

В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях

0
Фото: REUTERS/Bing Guan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях. Об этом в среду, 18 марта, сообщает телеканал CNN.

В группу добровольцев научно-исследовательского института здравоохранения Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле вошли 45 человек, на которых будут испытаны по две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Исследование предназначено для оценки безопасности пробной вакцины и ее способности вызвать иммунный ответ у испытуемых.

В настоящее время утвержденной вакцины против SARS-CoV-2 не существует, однако новое лекарство разработано с использованием генетической платформы, которая направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка. Эксперты полагают, что образец противоядия научит организм распознавать вирус как угрозу и вовремя вырабатывать иммунный ответ. Однако для доказательства того, что вакцина эффективна в борьбе коронавирусной инфекции, потребуются последующие исследования с участием гораздо большего числа людей. На это потребуются еще несколько месяцев.

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19
Прототип можно будет создать за три месяца

Одним из первых испытуемых стал доброволец Нил Браунинг.

«Если состояние моего здоровья позволяет внести свой вклад в исследование, которое поможет найти вакцину раньше, то почему бы и нет?» — заявил он, добавив, что надеется помочь как можно быстрее положить конец эпидемии.

Доброволец рассказал, что он ведет дневник, который включает информацию о его температуре, любых потенциальных побочных эффектах или других факторах беспокойства. Каждую неделю у него берут кровь на анализ.

К настоящему моменту несколько стран активно заняты разработкой вакцины. Так, в Италии в течение недели планируют начать тестировать лекарство на животных.

Накануне власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний собственной вакцины. Еврокомиссия сообщила, что ЕС рассчитывает закончить разработку препарата к осени.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мышей для испытания вакцины от COVID-19 продают по цене до $3 тыс. за штуку
В Германии назвали нереальным создание вакцины от коронавируса до 2021 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020