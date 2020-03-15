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Мышей для испытания вакцины от COVID-19 продают по цене до $3 тыс. за штуку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мышей с выключенными, а также специально внедренными человеческими генами и модифицированным иммунитетом для испытания вакцины от COVID-19 продают от $1 тыс. до $3 тыс. за штуку. Такие цены предлагают компании, занимающиеся созданием особых линий лабораторных животных, пишет газета «Известия».

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Предложения от таких компаний в российские исследовательские организации начали поступать с марта. Например, биотехнологическая компания Cyagen (Санта-Клара, Калифорния) предложила МГУ им. М.В. Ломоносова купить три вида грызунов: с выключенными (нокаутированными) генами рецепторов, связывающихся с коронавирусом (Knockout Mice, такие мыши стоят $3599), с модифицированным «очеловеченным» иммунитетом (Humanized Mice) за $8400 и с встроенным человеческим геном рецепторов (Knockin Mice, Rosa26) за $9600.

Цена приводится за трех мышей, так как именно такое количество из одного самца и двух самок образуют так называемое ядро — группу животных, которых потом можно размножить.

«Цены устанавливает компания, которая или сама сделала, или купила уникальных мышей», — объяснил академик РАН Сергей Недоспасов и добавил, что такая цена за трех животных, способных к размножению, не выглядит безумной.

В МГУ рассказали, что в учреждении вынашивают создание универсальной вакцины от COVID-19, MERS и SARS. И для таких целей понадобится хотя бы одна линия таких животных.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 16 марта.

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