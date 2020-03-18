США и Канада закроют границу из-за коронавируса

Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Торговля не пострадает. Подробности последуют позже», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter в среду, 18 марта.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что США и Канада для сдерживания распространения коронавируса приостановят все перемещения через общую границу, кроме неотложных. Решение будет принято в результате достигнутой двумя странами договоренности, отмечалось в публикации.

18 марта также появилась информация о том, что американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях. К настоящему моменту несколько стран активно заняты разработкой вакцины. В Италии в течение недели планируют начать тестировать лекарство на животных. В Китае также объявили о начале клинических испытаний противоядия.

На данный момент случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех 50 американских штатах. Число заболевших в стране, по информации Worldometers на 18 марта, составляет 7,3 тыс., количество умерших — 116.