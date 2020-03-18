В Испании за последние сутки выявили более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Испании 2538 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили за последние 24 часа. Об этом сообщили в среду, 18 марта, в минздраве страны. Общее количество зараженных в стране достигло 13 716, пишет El Mundo.

По информации главы Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при ведомстве Фернандо Симона, последний показатель на 18% выше данных, зафиксированных 17 марта, передает RT.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страны, из которых тысячи российских туристов не могут улететь на родину из-за пандемии коронавируса. По словам дипломата, наиболее сложные ситуации сложились в Черногории, на Филиппинах и в Молдавии.

Накануне сообщалось, что в Италии начинаются первые в Европе испытания вакцины от коронавирусной инфекции 2019-nCoV на животных. Министерство здравоохранения страны дало разрешение на ее тестирование, пишет «Федеральное агентство новостей».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. 31 новый случай зафиксирован в Москве, один в Томской области и один в Новосибирской. Установлено, что все заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны.