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Захарова назвала самые проблемные страны для эвакуации россиян

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Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала в среду, 18 марта, страны, из которых тысячи российских туристов не могут улететь на родину из-за пандемии коронавируса. Наиболее сложные ситуации сложились в Черногории, на Филиппинах и в Молдавии.

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«Есть точки, которые мы оцениваем как наиболее сложные. Это Черногория, Филиппины и Молдавия», — цитирует дипломата телеканал «360».

По словам Захаровой, из некоторых стран граждан России уже эвакуировали. Речь идет об Узбекистане (из Ташкента вывезли порядка 300 человек), странах Евросоюза и Северной Европы. В настоящее время началась эвакуация россиян из Исландии.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Черногории сложилась особо сложная ситуация. Власти страны выдвинули беспрецедентные условия эвакуации. Черногорская сторона заявила, что даст разрешение на вывоз людей, только если Россия доставит черногорцев, оказавшихся в РФ во время пандемии, на своих самолетах. Однако позже в посольстве России сообщили, что всё же Черногория дала согласие на эвакуацию. Сейчас идут переговоры о сроках вылета.

Ранее в этот же день авиакомпания «Победа» сообщила, что на ее борту в Черногории находятся онкобольные, которым требуются лекарства, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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