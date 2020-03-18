Среди находящихся в Черногории пассажиров «Победы» оказались онкобольные

Среди находящихся в Черногории российских пассажиров «Победы», оказавшихся из-за распространения коронавируса заложниками в стране, есть онкобольные, сообщили в среду, 18 марта, в компании.

«На данный момент разрешение Черногории на эвакуацию российских граждан не получено. На сегодня было запланировано два вывозных рейса, то есть на улице останется уже почти 400 человек. Почти все отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса. Среди наших клиентов есть онкобольные, которым необходим приём лекарств. В Черногории они закончились. Всего остаётся около 1000 человек, планировалось 5 рейсов», — сообщила «Известиям» «Победа».

Ранее в среду россиянин Артур Очковский, находящийся в Тивате, заявил, что власти страны не дают гражданам РФ покинуть территории Черногории.По его словам, рейс из Тивата в Москву несколько раз переносили, затем он был отменен. Людей оставили без трансфера и отеля, аэропорт закрылся, и никакой информации не было предоставлено, в итоге туристов никуда не заселили.

Накануне власти Черногории закрыли границы и отменили авиасообщение в связи с пандемией коронавируса в мире. Теперь на вылет из страны нужно разрешение. Однако, как сообщили «Победа», «Аэрофлот» и S7, Подгорица не дает им эвакуировать россиян.

В стране остаются более тысячи граждан России.

При этом Черногория выдвинула требования — бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан, находящихся в Москве.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек. В то время как в Москве количество выявленных случаев коронавируса увеличилось до 56.