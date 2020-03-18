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Турист рассказал о «брошенных» россиянах в Черногории

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Турист из России Рэм Саакян рассказал о ситуации с отдыхающими в Черногории, которые не могут вылететь на родину.

По его словам, 17 марта россияне оказались в сложной ситуации из-за отмены вылета и из-за проблем с проживанием.

«Мы прибыли в аэропорт и встали перед фактом, что аэропорт закрыт и рейсы не выполняются. Никакого представителя ни авиакомпании, ни консульства не было. Мы остались брошенными и никому не нужными в аэропорту, нас никто никуда не отвез, не накормил», - рассказал он РЕН ТВ.

Люди размещались в отелях самостоятельно, используя свои связи и за свой счет.

«Я вернулся в тот номер, где я жил, хорошо, что у меня есть деньги, чтобы оставаться. МНогие семьи с детьми потратили все под ноль. Многие соотечественники писали в чат, что у них есть места, было очень приятно видеть, что есть гражданская солидарность и они помогают в критической ситуации. К сожалению, Черногория оказалась негостеприимна», - резюмировал Саакян.

По словам туриста, авиакомпании пытаются сделать все, что возможно, консульство себя не проявило, чтобы как-то помочь. Россиянин отметил, что есть надежда на вылет в Россию 18 марта, однако никакой точной информации по этому поводу нет.

Накануне власти Черногории закрыли границы и отменили авиасообщение из-за коронавируса в мире. Теперь на вылет из страны нужно разрешение. Однако, как сообщили «Победа», «Аэрофлот» и S7, Подгорица не дает им эвакуировать россиян.

В стране остаются более тысячи граждан России.

При этом Черногория выдвинула требования — бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан, находящихся в Москве.

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