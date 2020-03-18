Российская туристка рассказала о ситуации в Черногории

Россиянка Галина Зюрикова рассказала РЕН ТВ о ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Черногории в связи с запретом властей на перелеты из-за коронавируса.

«У них создан чат с "Победой". У нас другая ситуация, мы должны были вылететь 19 числа рейсом S7. Мы получили смс с предложением сдать билет и об отмене рейса. Никаких других вариантов нет. Я не хочу сдать билет, я хочу вылететь с внучкой из Черногории», - рассказала женщина.

По словам пассажирки, в посольстве РФ ей сообщили по телефону, что будут сформированы новые рейсы. В диппредставительстве женщину заверили, что вопрос с отправкой россиян решается, у дипломатов есть данные о всех авиапассажирах.

Накануне власти Черногории закрыли границы и отменили авиасообщение из-за коронавируса в мире. Теперь на вылет из страны нужно разрешение. Однако, как сообщили «Победа», «Аэрофлот» и S7, Подгорица не дает им эвакуировать россиян.

В стране остаются более тысячи граждан России.

При этом Черногория выдвинула требования – бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан находящихся в Москве.