Застрявший в Черногории российский турист рассказал о ситуации

Федор Абрамов, который вместе с сотнями других россиян не может вернуться из Черногории в Москву, рассказал о ситуации, в которой оказались туристы.

По его словам, люди приехали в аэропорт Тивата, который оказался закрыт до 31 марта.

«Грубо говоря, мы в изоляции и обязаны тратить свои деньги на питание, проживание в отелях. Стоит также отметить, что все гостиницы Черногории закрыты для заселения, а все рестораны - для питания. Открыты только магазины», - цитирует его РЕН ТВ.

Турист отметил, что некоторые смогли вернуться обратно в отели, в которых жили. Другие же остались фактически на улице прямо возле аэропорта.

Абрамов выразил надежду на помощь авиавластей России, отметив, что авиакомпания «Победа» смогла организовать для своих клиентов отель в Будве и трансфер туда.

«Но министерство здравоохранения Черногории почему-то отменило данный трансфер и бронь. Мы продолжили ждать в аэропорту», - добавил он.

Накануне власти Черногории закрыли границы и отменили авиасообщение из-за коронавируса в мире. Теперь на вылет из страны нужно разрешение. Однако, как сообщили «Победа», «Аэрофлот» и S7 Подгорица не дает им эвакуировать россиян.

В стране остаются более тысячи граждан России.

При этом Черногория выдвинула требования – бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан находящихся в Москве.

В пресс-службе «Победы» рассказали детали происходящего в Черногории. Росавиация пообещала содействовать получению разрешений на вылет.