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«Победа» рассказала о ситуации с россиянами в Черногории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Черногории повели себя своеобразно, прекратив международное авиасообщение из-за коронавируса и не позволив российским авиакомпаниям эвакуировать своих клиентов в Москву. Россияне в Тивате фактически остались на улице, заявила пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова.

«Но ночью правительство Черногории закрывает воздушное пространство. Люди не могут никуда добраться ни наземным, ни воздушным транспортом. У них закончились деньги, они остались фактически на улице», - цитирует ее РЕН ТВ.

Селиванова отметила, что во вторник, 17 марта должен был состояться первый вывозной рейс. Россияне прибыли в аэропорт, который оказался закрыт, а местные власти даже не дали никакхи разъяснений и инструкций о том, что делать дальше.

По ее словам, более тысячи клиентов только «Победы» ожидают вылета в Россию. При этом в Черногории остаются еще пассажиры «Аэрофлота» и S7.

«В течение всего дня мы пытались получить разрешение на вылет. К сожалению, этого сделать не удалось. Мы ожидаем разрешения правительства Черногории и очень надеемся, что наш самолет завтра вывезет клиентов в Москву и мы продолжим выполнять вывозные рейсы. Мы хотим вернуть наших клиентов», - добавили в пресс-службе «Победы».

Ранее источники сообщили, что Подгорица в обмен на эвакуиацию россиян потребовала бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан, находящихся в Москве.

«Аэрофлот» попросил помощи в получении разрешения на вывоз соотечественников у МИДа России и Росавиации.

Власти Черногории заявили о закрытии государственной границы и временном прекращении международных пассажирских перевозок из-за распространения коронавируса.

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