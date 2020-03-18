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«Аэрофлот» не получил разрешения на чартеры из Черногории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Аэрофлот» и его дочерняя компания «Победа» не получили от правительства Черногории разрешения на вывозные чартерные рейсы из города Тивата, где оказались заблокированы более тысячи россиян. Об этом в среду, 18 марта, рассказала пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова.

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«Всего там находятся более 1 тыс. пассажиров группы «Аэрофлот», около 900 пассажиров авиакомпании «Победа» и около 120 наших пассажиров. Это семьи с детьми, пожилые люди. Мы со своей стороны готовы к организации рейсов в самое ближайшее время», — сказала она.

При этом Спивакова добавила, что ни в Росавиации, ни в Министерстве иностранных дел России также нет никакого решения сложившейся ситуации.

17 марта власти Черногории закрыли границы и отменили авиасообщение в связи с пандемией коронавируса в мире. Теперь на вылет из страны нужно разрешение. Однако, как сообщили «Победа», «Аэрофлот» и S7, Подгорица не дает им эвакуировать россиян.

По словам туриста Артура Очковского, рейс из Тивата в Москву несколько раз переносили, затем он был отменен. Людей оставили без трансфера и отеля, аэропорт закрылся, и никакой информации не было предоставлено, в итоге туристов никуда не заселили.

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